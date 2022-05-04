نشرت اليوم الأربعاء، هيئة موقع " أكتي كاميرون"، اعتذارا لجميع قرائها عقب نشرها لمقال رأي هاجم فيه كاتبه، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي وتم وصفه بـ " الإرهابي".

وجاء الاعتذار كالآتي:" تود هيئة تحرير" Actu Cameroun" الاعتذار لجميع قرائها لنشر مقال رأي على منصتها يوم الأحد 1 ماي 2022.

.. وبالفعل، فإن المقال الذي نقل رأي الصحفي سيسموندي بارليف بيدجوكا بخصوص جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم أساء إلى حساسية قرائه الغاليين.

دون السعي إلى تبرئة نفسها، تعرب هيئة تحرير Actu Cameroun عن أسفها العميق بعد نشر هذا الرأي، مع العلم أنه لا يوجد عمل بشري مثالي، فهي تدرك فشلها وتدعو، بعد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى تخفيف التوترات التي نشأت حول مباراة الجزائر -الكاميرون، التي تحضر إلى تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وفي الأخير، يعد فريق التحرير في Actu Cameroun، في المستقبل، بأن يكون أكثر صرامة في اختيار الآراء المنقولة على منصته.