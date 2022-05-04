تم إدماج ما لا يقل عن 1022 متعاقد في مناصب عمل دائمة ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني و الاجتماعي لحاملي الشهادات بولاية إليزي، وذلك منذ الشروع في هذه العملية نهاية 2019 ، وفق ما علم اليوم الأربعاء لدى مسؤولي المديرية الولائية للتشغيل.

وشملت هذه العملية التي جرت على ثلاث مراحل حسب المرسوم التنظيمي لهذا البرنامج إدماج 141 مستفيدا ضمن الفئة الأولى التي تتمتع بأقدمية ثماني سنوات في المنصب، فيما حظي 178 آخرين من هذا الإجراء ضمن الفئة الثانية والتي تخص المتعاقدين ذوي أقدمية تتراوح ما بين ثلاث إلى ثماني سنوات، أما بالنسبة للفئة الثالثة والتي تخص أولئك الذين لديهم خبرة أقل من ثلاث سنوات في المنصب فقد شملت إلى غاية الآن أكثر من 700 مستفيد تم إدماجهم بصفة دائمة في مختلف القطاعات والإدارات العمومية ، كما صرح لـوكالة الأنباء الجزائرية مدير القطاع خالد عولمي.

وتعتبر ولاية إيليزي واحدة من بين الولايات الرائدة في تجسيد ملف الإدماج المهني وهو ما تعكسه النسبة المحققة إلى غاية الآن والتي بلغت 85 بالمائة، حيث لم يتبق سوى 209 متعاقد يجري التكفل بهم من أجل إدماجهم بصفة نهائية قبل نهاية السنة الحالية، استنادا للمتحدث.

وفي ذات الشأن تسهر اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة برنامج الإدماج على عملية تطهير قوائم المستفيدين مع إحصاء دوري لجميع المناصب الشاغرة في مختلف المصالح والإدارات العمومية والتي يمكن استغلالها من طرف جهاز الإدماج المهني قصد توجيه حاملي الشهادات وإدماجهم فيها حسب التخصص وطبيعة المنصب مع استيفاء شروط الإدماج المحددة، كما أشير إليه