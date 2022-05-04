قدم والي ولاية وهران وكافة موظفي وإطارات الولاية تعازيهم الخالصة لعائلة الفقيد حزيم محمد.

وجاء في رسالة التعزية "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى السعيد سعيود والي ولاية وهران وكافة إطارات وموظفي الولاية نبأ وفاة قامة من قامات الفن والكوميديا المرحوم حزيم محمد بالمستشفى العسكري بوهران.

وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة، يتقدم والي الولاية باسمه الخاص ونيابة عن كافة موظفي وإطارات الولاية لعائلة الفقيد ومحبيه وأصدقائه، بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه مع الصديقين من عباده الذين اصطفى، وأن يلهم أهله جزيل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.