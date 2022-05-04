حجزت فرقتا الدرك الوطني ببلديتي بوهني والمحمدية، بولاية معسكر، كمية كبيرة من المواد الغذائية لاسيما مادة السميد والفرينة، موجهة للمضاربة.

وجاءت العملية بناء على معلومات مفادها قيام أحد تجار الجملة بتخزين كمية من الفرينة والسميد داخل مخزن يقع بشارع زهرة في بلدية المحمدية، بعد عملية مداهمة بمعية مصالح التجارة ببلدية المحمدية، تم العثور على 156 قنطار من السميد والفرينة.

وهذه البضائع تم حجزها وتسليمها إلى مصالح أملاك الدولة بالمحمـدية، في انتظار تقديم المتورطين في كل قضــية أمام الجهات القضائية المختصة.