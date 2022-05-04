التمس اليوم الأربعاء، النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، 10سنوات سجنا في حق وزير العدل السابق الطيب لوح والمتابعين معه.

ويتابع لوح رفقة المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بن هاشم، بالإضافة إلى طارق نوا كونيناف، بعدة تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفية واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة.

للإشارة، كان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) قد أدان الطيب لوح بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وطارق كونيناف بأربع سنوات سجنا نافذا، فيما أدين المفتش العام السابق لوزارة العدل بعامين حبسا نافذا.