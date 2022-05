L'artiste comédien, et célèbre acteur Mohamed Hazim est décédé aujourd'hui à l'hôpital militaire d'Oran, dès suite de complications de son état de santé, après avoir fait face durant 10 longues années à des dégénérescence des systèmes respiratoires et cardiaques.

Feu Hazim était un artiste complet et débordant d'énergie positive, il avait entamé sa carrière d'homme de scène à un âge de 14 ans dans la ville de Maascara, avant de rejoindre dans les années 70 la troupe " Théâtre et travail" d'Oran, pour fonder par la suite avec ses compagnons de scène, le célèbrissime trio " Bila Houdoud ", qui compte à son actif de nombreuses oeuvres produites tout au long des deux décennies qui suivirent, avec des centaines de représentations dans les théâtres régionaux, les maisons de jeunes, ainsi qu'à l'extérieur du pays notamment pour la diaspora algérienne résidant à New York, à Chicago, au New Jersey, ainsi que dans plusieurs villes de France.

Une douce lumière de la scène algérienne qui s'éteint, pour rejoindre son créateur, puisse Allah l'accueillir en ces jours de L'aïd, dans son paradis céleste.