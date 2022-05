L'international algérien Ryadh Mahrez, et Star du club Manchester City a évoqué la rencontre de ce soir au stade "Santiago Bernabeu", En vu du match retour contre les " Meringue ", après un match aller qui s'est soldé sur une victoire des citizens sur un score de 4 - 3 sur la pelouse du Etihad Stadium.

Mahrez a justement déclaré à ce sujet, que c'était En effet le genre de rencontres où : " Il fallait, donner le meilleur de soi-même, En gardant en tête que tout les supporters du club, ainsi que la fanbase de tout un peuple te suit de très près".

En exprimant par ailleurs dans un entretien accordé au site

"Arabe news", toute sa déception suite à "cette douloureuse élimination du mondial du Qatar, malgré laquelle je ne désespère pas de vouloir apporter un vif élan au jeu mon club, pour les mener au meilleur de leur performances possibles dans toutes les compétition ou nous sommes engagés pour cette saison".

La star du Manchester City a ajouté: "Côté chiffres, il s'agit effectivement de ma meilleure saison, mais je sais que j’aurais pu faire mieux aussi. En vérité, l'esprit bon enfant qui règne dans l'équipe me pousse à vouloir faire mieux à chaque fois que je joue. Je me sens au meilleur de ma carrière avec l'équipe, après aujourd'hui 4 ans d’expérience avec les blues , j’en sais plus sur mes stats, je sais également tout de chaque membre de l'équipe et du manager, et c’est plus facile pour moi de gérer ma relation avec mes coéquipiers".

En concluant : "Benzema est un attaquant hors paire de cette génération, c’est un homme qui travaille dur et qui mérite tout le succès qu'il rencontre en ce moment, ce match va être selon moi de loin, un des plus intéressant de la saison, et que le meilleur gagne."