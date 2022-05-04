أوضح مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن سبب تأجيل قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، والمقرر إقامتها في الجزائر العام المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع " كورة"، إن الكاف لم يخطر الاتحادات المشاركة في البطولة بموعد القرعة نتيجة عدم اعتماد نظام القرعة من اللجنة المختصة داخل الاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا تجرى بشكل منفصل لكل منطقة في إفريقيا مشيرًا إلى أنه بمجرد اعتماد نظامها من اللجنة المختصة سيتم إخطار الاتحادات المختصة وسحبها خلال الأيام المقبلة.

وكان الكاف أصدر بيانًا مقتضبًا أعلن فيه تأجيل قرعة التصفيات التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي.