Le procureur général près la Cour d'Alger a requis mercredi une peine de 10 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien ministre de la Justice Tayeb Louh, poursuivi pour abus de confiance, trafic d'influence et entrave au bon déroulement de la Justice.

La même peine a été requise contre l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice Tayeb Belhachemi, et contre l'homme d'affaires Tarek-Noah Kouninef, avec confiscation de toutes les biens et comptes bancaires saisis dans le cadre de cette affaire.

Lors de l'interrogatoire, Tayeb Louh a nié avoir exercé des pressions sur les juges et être intervenu en faveur de Tarek-Noah Kouninef, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt.

Les autres accusés dans cette affaire ont également nié les accusations portées contre eux.

Le procès se poursuit avec les plaidoiries du collectif de défense des accusés.