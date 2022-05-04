نظم العشرات من أفراد الجالية الجزائرية في الخارج، اليوم الأربعاء، وقفة أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مدينة زيورخ السويسرية، للمطالبة بإعادة مقابلة إياب الدور الحاسم المؤهل للمونديال والتي جمعت المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني.

وأظهر شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ترديد بعض المشجعين هتافات ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، رئيس اتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، والحكم الغامبي باكاري غاساما، متهمين هاته الأطراف بالفساد مع المطالبة بالتدخل العاجل لرئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني إنفانتينو.

وتعتبر هذه الوقفة الاحتجاجية الثالثة التي ينظمها أنصار "الخضر" أمام مقر "الفيفا" إجراء مقابلة الإياب التي لعبت في 29 مارس الماضي.

ولا يزال الجزائريون ينتظرون رد الهيئة الدولية لكرة القدم على التظلم الذي قدمته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بعدما أثار الحكم الغامبي باكاري غاساما غضبا كبيراً بسبب قراراته خلال المباراة.