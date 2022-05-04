بات الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، على بعد خطوة من الانضمام إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وحسب ما نقلت الصحيفة الألمانية الشهيرة "بيلد" فإن أصحاب الزي الأصفر والأسود يقتربون من حسم الصفقة مقابل دفع 12 مليون يورو إلى بوروسيا مونشنغلادباخ.

وكان للمدرب الحالي لدورتموند، ماركو روزه، دور كبير في هذه الصفقة باعتباره أشرف على ابن قسنطينة عندما كان مدربا لغلادباخ.

ويعتبر بوروسيا دورتموند ثاني الأندية تتويجا بـ"البندسليغا" بعد العملاق البافاري بايرن ميونيخ، كما يتمتع بشعبية كبيرة في ألمانيا.

ويحتل "بي في بي" وصافة الدوري الألماني هذا الموسم وراء البطل بايرن ميونيخ، ما يسمح له بالمشاركة في رابطة أبطال أوروبا الموسم الماضي.