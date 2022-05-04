تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في الفترة ما بين 27 أفريل المنصرم و4 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، مع إحباط محاولات إدخال أزيد من 7 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، حسب حصيلة عملياتية أوردتها، اليوم الأربعاء، وزارة الدفاع الوطني.

ففي إطار مكافحة الإرهاب, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليتين منفصلتين عبر التراب الوطني"، مثلما أشار إليه البيان.

وفيما يتصل بمحاربة الجريمة المنظمة، أوضح البيان أنه و"مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 08 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بسبعة قناطير و42 كيلوغرام من الكيف المعالج".

كما تم، في السياق ذاته، "توقيف 17 تاجر مخدرات آخرين وضبط 126,6 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 71625 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى"، يضيف نفس المصدر.

وفي سياق آخر، "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 82 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وتلمسان وتندوف وإن أمناس وأدرار".