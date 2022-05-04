تدخلت مصالح الحماية المدنية، نهار اليوم، لإجلاء جثث ثلاثة متوفين، ينتظر أن تحدد التحريات الأمينة أسباب مفارقتهم الحياة.

فقد تنقلت مصالح الحماية الم إلى قرية الحواوة بضواحي دائرة بطيوة بعد ورود بلاغ حول العثور على جثة شيخ في التسعين من العمر ميتا داخل مسكنه. وكشف تدخل مصالح الحماية المدنية أن المتوفي كان يحمل أعراض إصابة بآلة حادة في عنقه. وقد تم إجلاء جثته إلى مستشفى المحقن بدائرة أرزيو قصد التشريح.

بينما تدخلت مصالح الحماية المدنية العاملة بدائرة عين الترك، صباح اليوم أيضا، بعد ورود بلاغ حول العثور على سيدة في العقد الرابع من عمرها، متوفية في مسكن يقع في مدرسة فلاح عبد القادر في عين الترك، في ظروف ينتظر أن يتم تحديدها بعد خضوعها للتشريح الطبي. بينما ذكرت مصادر من الحماية المدنية أن المتوفية لم تتعرض للعنف.

في حين تدخلت مصالح الحماية المدنية لدائرة بوتليليس، غرب ولاية وهران، بعد ظهر اليوم، بعد أن أبلغ المواطنون عن وجود شخص متوف في ساحة الوئام بوسط مدينة مسرغين، دون أن تظهر عليه آثار التعرض للعنف. وقد تم نقل جثة المتوفي إلى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب قصد التشريح.