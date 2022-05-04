استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، السفير الأنغولي المتنقل، ديكومبونا سيتا خوسيه، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر بصفته مبعوثا خاصا، حاملا رسالة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من نظيره الأنغولي، حسب بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء - يضيف البيان - تسلم لعمامرة، من ضيفه رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أخيه رئيس جمهورية أنغولا، جواو لورنسو، كما نقل إليه تحيات الرئيس الأنغولي الخالصة لأخيه وتطلعه لمواصلة العمل الوثيق معه لتعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وكذا مستجدات الأوضاع على الساحة القارية، لا سيما آفاق تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مواجهة التحديات التي تفرضها آفة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذا التغييرات غير الدستورية للحكومات.

في هذا السياق، أعرب ديكومبونا "عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بصفته منسق مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، معربا عن تطلعه لدورها القيادي في الجهود الرامية لإضفاء ديناميكية جديدة على الجهود المشتركة، خاصة في أفق الاستحقاقات القارية المقبلة"، يضيف البيان ذاته.

وفي ختام المحادثات، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون بين البلدين لبعث روح جديدة في آليات العمل الإفريقي المشترك في هذا الميدان، وبالخصوص المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب ومنظمة الشرطة الجنائية الإفريقية "أفريبول" اللتين تحتضنهما الجزائر.