وصل وفد وفاق سطيف، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لخوض ذهاب نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية ضد النادي الأهلي، هذا السبت.

وكان رئيس النادي الهاوي لوفاق سطيف، كمال لافي، قد أكد قبل إقلاع الطائرة الخاصة التي تقل وفد الوفاق المتكون من 80 فردا من بينهم 22 لاعبا أن "الهدف الأسمى لهذه السفرية هو العودة بنتيجة إيجابية تسمح لنا بتعبيد الطريق نحو آخر محطة لأغلى منافسة قارية و تشريف الألوان الوطنية".

وأضاف لافي: "رغم أن ظروف التحضير لهذا الموعد القاري التي شابها نوع من التذبذب بسبب عطلة عيد الفطر، إلا أن طموح الوفاق لن يتغير في كل المنافسات التي يخوضها بغض النظر عن هوية المنافس".

من جهته، ذكر الحارس سفيان خذايرية أن اللاعبين أبانوا أمام منافسي دوري المجموعات أو في الدور ربع النهائي أمام الترجي التونسي بأنهم "محاربون على الميدان" وهو الأمر الذي سمح -حسبه- برفع المعنويات والمواصلة بنفس العزيمة في الدور نصف النهائي، بما يجعل "حلم التتويج باللقب الثالث في تاريخ الوفاق مشروعا رغم الوضعية الصعبة التي يمر بها الفريق".

وسيخوض وفاق سطيف مقابلة السبت المقبل بتشكيلة شبه مكتملة، حيث سيغيب عن رفقاء القائد عبد المؤمن جابو فقط، كل من اللاعبين درفلو خليل وأمين بن بولعيد ويوسف دالي ويوسف فلاحي لأسباب مختلفة.