أعطى وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، تعليمات "صارمة" تقتضي بضرورة تجسيد جملة التوجيهات التي سبق وأن أعلن عنها خاصة ما تعلق منها بإعادة تهيئة مصالح الإستعجالات، مانحا مدراء الصحة للولايات والمؤسسات الإستشفائية مهلة 15يوما لإحداث التغييرات المطلوبة بهذا الخصوص.

وحسب بيان وزارة الصحة، جاءت هذه التعليمات خلال جلسة العمل الأسبوعية التي عقدها ظهر اليوم الأربعاء 04 ماي 2022عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع مدراء الصحة للولايات، حيث لم يخف الوزير عدم رضاه على الوضعية التي تتواجد عليها مصالح الاستعجالات على مستوى بعض المؤسسات الإستشفائية والتي وقف عليها شخصيا خلال الزيارات الفجائية التي قام بها خلال الأيام القليلة الماضية.

وجدد الوزير –وفق نفس المصدر- التأكيد على ضرورة تنفيذ تعليماته حرفيا مشيرا إلى أنه سيتم تقييم عمل وآداء مختلف المسيرين وعلى ضوء النتائج سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي هذا السياق، طالب الوزير مسيري مختلف المؤسسات الصحية بضرورة الخروج من المكاتب والتوجه نحو العمل الميداني.

وشدد الوزير بن بوزيد على ضرورة أن تكون هذه التعليمات محل خطة عمل تنفذ، هدفها الأساسي التكفل بكل المظاهر السلبية التي تم تسجيلها بالمصالح الاستشفائية الطبية والإستعجالية، معلنا رفضه القاطع من الآن فصاعدا لمعاودة رؤية جملة النقائص التي تم تسجيلها خاصة ما تعلق منها بنقص شروط النظافة وإحصاء عدد الكبير من التجهيزات الطبية المعطلة.

إلا أن الوزير وبالرغم من الصرامة التي أظهر ها اليوم خلال حديثه مع مدراء الصحة للولايات، لم يفوت الفرصة لتأكيد ثقته بهم لإحدات التغييرات المطلوبة في إطار تجسيد الخطة الرامية إلى تجديد وعصرنة القطاع، منوها بالمجهودات التي بذلوها خلال جائحة كوفيد-19.