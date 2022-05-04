قدم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تعازيه إلى عائلة الفنان القدير، محمد حزيم، الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء.

وكتب الوزير الأول على صفحته الرسمية في "الفايسبوك": "نطفئ شمعة من شموع الساحة الفنية، برحيل الفنان القدير محمد حزيم، الذي أدخل البهجة لسنوات إلى بيوت الجزائريين وفي الظروف الحالكة، فكانت أعماله الكوميدية الهادفه فعلًا ذات مغزى وبلا حدود".

وتابع "تعازي القلبية لعائلة الراحل وللأسرة الفنية، وكل أصدقائه. كما أسأل الله جل جلاله أن يرحم روحه الطاهرة، ويهب ذويه الصبر الجميل .. إنا لله وإنا إليه راجعون".