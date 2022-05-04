إذا كان الدستور يكفل للمواطن الحق في الإعلام والمعلومة التي تتعلق بيومياته ومستقبل وطنه، فإن الواقع للأسف الشديد يشهد بعكس ذلك تماما، والسبب الشعور السائد عند فئات عريضة في المجتمع، بغياب إرادة سياسية حقيقية لانتقال ديمقراطي يضمن الحريات وتتنافس من خلاله البرامج والأفكار.

ساهمت الأوضاع الأمنية الداخلية والمحيطة بالجزائر في تنمية القلق في نفوس الجزائريين، ورغم التحصين الذي استفادوا منه بعد تجربة مريرة إبان فترة المأساة الوطنية، وهذا على الرغم من رسائل التطمين التي يبعث بها رئيس الجمهورية للمواطنين بمناسبتي 3 ماي (اليوم العالمي لحرية التعبير) و22 أكتوبر، اليوم الوطني للصحافة.

لكن بين الخطاب والواقع هوة واسعة، باستثناء إسقاط سجن الصحفي من قانون العقوبات، والصحافيون يصطدمون يوميا بقرارات تصدر بطريقة غير رسمية في غرف مظلمة، تحذرهم من عواقب الاقتراب من ملفات تصنف على أنها حساسة وتمس بالمصلحة الوطنية، مثلما صار الحال مع الجرائم الاقتصادية، أو انتقاد سياسة الحكومة، أو فتح الباب أمام المعارضة والنقابات للإدلاء بمواقفها وآرائهم في وسائل الإعلام المختلفة.

ولعل أكثر ما صدم محترفي الإعلام، التصريحات المتكررة للمسؤولين الذين يتعاملون مع وسائل الإعلام بمنطق الفرز السياسي والخط الافتتاحي، مثلما يحصل لـ"الخبر" مع عدد من الوزراء الذين يصنفون جريدة "الخبر" في معسكر المعارضة، معتبرين إياها ناطقا باسم أحزاب تارة لائكية وتارة أخرى إسلاموية، علما أن المعارضين للحكومة أو السلطة ينشطون بصفة قانونية في إطار قوانين الجمهورية وباعتمادات تصدرها وزارة الداخلية، وهو ما يفهم منه استمرار التضييق على الإعلام، وخاصة لما يتعلق الأمر بقضايا وطنية مصيرية، لا صلة لها بسياسات الدفاع الوطني والدبلوماسية.

وفي ظل هذا الديكور غير المريح، يعاني صحافيونا من مفارقة عجيبة يتردد صداها داخل الغرف المظلمة، وهي أن الجزائر خيمة للحرية والديمقراطية، ينتقد فيها رئيس الجمهورية والوزراء ولا أحد يتعرض للمنتقدين بالعقاب.

وإذا كان لهذا الكلام سند من الحقيقة، من باب الموضوعية، فإنه يبقى منقوصا من الحق في محاسبة من تثبت إدانتهم بالتقصير في أداء المهام أو التسبب في تعطيل مصالح المواطن والإضرار بمصالح الوطن، لأنه يحول الخطاب الرسمي إلى فوضى وإسقاط العقاب، أي اكتبوا ما تشاؤون ونحن سنفعل ما نشاء.

ويعد هذا الوضع نتيجة حتمية لمنظومة إعلامية قائمة على ثالوث الدعاية والريع والفساد، وهو ثالوث يفسر بشكل جيد ما نحن فيه من تخبط وارتباك، والأخطر حالة خوف من المستقبل، جراء تحطيم رمزية القانون والدستور، كما أن هذا الثالوث مازال قائما اليوم وصار غير قادر على استيعاب كل الفاعلين فيه بسبب شح الموارد المالية وبسبب منافسة مدمرة للمهنة جراء انفلات الأمر بالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعية والمواقع الإلكترونية المعادية من خارج الوطن، مقابل تردي مستوى الصحافة الورقية التي انهمك عدد معتبر من عناوينها في ممارستها الدعاية لصالح فصيل من الفصائل السياسية.

وعندما نتوقف عند مؤشرات سحب الصحافة الورقية في الجزائر، فإن أول ما يشدنا هو النسب الكبيرة في تراجع سحب العناوين اليومية، ولا نستثني من هذا التراجع أي عنوان صحفي، حيث يمس هذا الواقع اليوميات كثيرة السحب واليوميات الأقل سحبا. تراجع كبير لمعدلات سحب كل الصحف في السنوات الماضية، تراجع وصل إلى 60 بالمائة، وهي نسب تجد تفسيراتها في العديد من العوامل والأسباب.

ويمكن القول بناء على آراء المحترفين وخبراء الاتصال والإعلام، إنه من ضمن 149 يومية كانت في الساحة في 2015، لا يمكن أن تبقى وفي أحسن الحالات أكثر من 10 يوميات على أقصى تقدير، في المقاومة الاقتصادية وفي الوجود خلال السنوات الثلاث القادمة، وأن هذه الصحف إن لم تتلق الدعم الكافي من جانب السلطات العمومية بدعم أسعار الورق والطبع والتوزيع المحترف للإشهار العمومي، مقابل جهود خاصة ملقاة على عاتق الناشرين بالإسراع في اعتماد البدائل التي تطيل العمر الاقتصادي للعناوين، عبر التأقلم مع التحول الرقمي، والاستعداد لتطوير نموذج اقتصادي يجمع بين استراتيجية تسويق الورقي مع الصيغة الرقمية، فإنه من المحتمل ألا تبقى إلا ست جرائد ورقية فقط.

ويمكن في هذا المجال تحديد أهم عوامل وأسباب هذه الأزمة وأهم تجلياتها في ثمانية عوامل أساسية، وهي ضعف عائدات الإعلانات، والمنافسة الإشهارية غير النزيهة وغير الأخلاقية لبعض الوسائط، وممارسة الابتزاز والمقايضة والكل المجاني لصحافة الأنترنت، ومنافسة شبكات التواصل الاجتماعي وانتشار الهواتف الذكية، إضافة إلى تضاعف تكاليف إنتاج الصحف المكتوبة، وتقليص العديد من قاعات التحرير الورقية لعدد الصحفيين، والتأخر في دفع أجور الآخرين، وديون الجرائد لدى المطابع، وأزمة شركات التوزيع، وفشل قاعات التحرير الورقية في تحدي الانتقال نحو الرقمي، فضلا عن عجز استقطاب العناوين الكبرى للأقلام المحترفة بسبب الراتب الزهيد وكثرة الضغط والمتاعب.

كما لا يمكن إغفال سياسة النعامة من جانب المجتمع السياسي والحزبي الذي يحجم عن الاعتماد على نفسه في سياسته الإعلامية بإصدار صحف حزبية تروج لأفكارهم وبرامجهم، ولا هم ساهموا بالشكل المطلوب في استمرارية الصحف.. ما حوّل عددا كبيرا من الصحافيين إلى نواقل مواقف من دون عوائد مفيدة لبقاء العناوين الصحفية، بداعي تشجيع الممارسة الديمقراطية، الذي هو نضال مشترك في الاتجاهين وليس في اتجاه واحد. خلاصة القول، إن صحافتنا تعاني بسبب قلة اهتمام جميع الأطراف، طبقة سياسية وحكومة، الجميع يحتاج وسائل الإعلام ولا أحد يخطو نحو إيجاد حلول ناجعة من أجل تأمين بقائها خدمة للوطن والمواطن.

ولتفادي التحجج بقواعد السوق، هناك تجارب ناجحة في دول عريقة في هذا المجال، يكفي الاقتباس مع مراعاة الخصوصية الوطنية، لتوفير حلول نهائية لهذه المعاناة، خاصة وأن قانون الإعلام الجديد لم يصدر بعد وهو قيد الإثراء منذ صدور دستور أول نوفمبر 2020.. وهو قانون نعوّل عليه كثيرا في تحقيق الانتقال الحقيقي بالمهنة نحو فضاءات أرحب للتصدي بالشكل والمضمون المطلوب للتحديات والرهانات التي تواجهها البلاد.