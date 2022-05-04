هلكت امرأة تبلغ من العمر 56 سنة إثر سقوطها مساء اليوم الأربعاء من الطابق الرابع لعمارة ذات خمسة طوابق تقع بحي ماسينيسا القديمة منطقة "أ" ببلدية الخروب (قسنطينة)، حسبما علم من مصالح المديرية الولائية للحماية المدنية.

و أوضح المصدر أن إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية قطوش الجمعي لبلدية الخروب قد تدخلت لتجد الضحية متوفية بعين المكان جراء الإصابات البليغة التي تعرضت لها، ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى محمد بوضياف بمدينة الخروب.

من جهتها، فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب و ملابسات الحادث.