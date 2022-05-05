توقعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة، على شمال البلاد ورياح قوية مصحوبة بتطاير حبات الرمل على جنوبها.

وأوضحت نشرية خاصة جديدة، أن الأمطار التي تتجاوز كمية تساقطها 60 ملم محليا، ستخص ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، ڤالمة، أم البواقي، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، شمال باتنة، وشمال خنشلة، بالإضافة إلى المسيلة وتبسة، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الجمعة.

وكانت نشرية سابقة، قد أشارت إلى استمرار تساقط الأمطار قد تصل كميتها 60 ملم، على ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، المدية، البليدة، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، وذلك إلى غاية السادسة مساء.

بينما أوضحت نشرية أخرى، أن أمطارا، تتعدى كميتها 50 ملم، تتهاطل على تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، وغليزان وذلك إلى غاية الساعة الثالثة زوالا.

وستعرف من جهتها ولايات سوق أهراس، تبسة، الوادي، ورڤلة، والأغواط، غرداية، تڤرت، المسيلة، الجلفة، البيض، المغير، بسكرة وأولاد جلال، هبوب رياح قوية مصحوبة بتطاير حبات الرمل في بعض المناطق، قد تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال وإلى غاية الثالثة بعد زوال يوم غد الجمعة.