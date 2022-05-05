توقعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة التي تجتاح وسط وغرب البلاد.

وأشارت نشرية خاصة، إلى أن تساقط الأمطار تتعدى كميتها 60 ملم، على ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، المدية، البليدة، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، وذلك إلى غاية السادسة مساء.

وأوضحت نشرية خاصة أخرى، أن تساقط الأمطار، تتعدى كمبتها 50 ملم، على تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، وغليزان وذلك إلى غاية الثالثة زوالا.

فيما ستعرف كل من ولايات سوق أهراس، والأغواط، وبرج بوعريريج، بجاية، ميلة، قسنطينة، قالمة، عنابة، سطيف، الجلفة، سكيكدة، الطارف، جيجل والبيض، تساقط أمطار رعدية تصل كميتها إلى 50 ملم، وذلك ابتداء من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل.