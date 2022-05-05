ارتفعت أسعار النفط في مستهل المعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بعد اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر النفط الروسي في غضون ستة أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا إلى 110.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0:02 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 107.96 دولار للبرميل، وفقًا لوكالة "رويترز".

والاقتراح الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ويحتاج إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله، يشمل الخفض التدريجي لورادات الخام الروسية في غضون ستة أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022.