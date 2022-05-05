تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى ممثلة في وحدة خميس مليانة مدعمة بوحدة جندل صبيحة اليوم الخميس، في حدود الساعة الخامسة (5:00) صباحا، لأجل حادث مرور مميت على مستوى الطريق السيار شرق غرب باتجاه الجزائر العاصمة بالمكان المسمى أولاد المهدي، التابع لبلدية الحسينية.

وأدى الحادث المتمثل في اصطدام سيارة سياحية من نوع رونو كليو 03، بشاحنة ذات مقطورة من الخلف، إلى وفاة شخصين في عين المكان، يبلغان من العمر على التوالي 28 و33 سنة وإصابة 03 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم ما بين 21 و33 سنة تم إسعافهم وتحويلهم إلى العيادة الصحية ببومدفع ثم إلى مستشفى خميس مليانة.

فيما تم تحويل المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى، أين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في هذا الحادث المأساوي.