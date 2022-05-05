أثنى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الدولي الجزائري رياض محرز الذي ودع نهائي رابطة أبطال أوروبا عقب خسارة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية لواحد، أمام ريال مدريد في مباراة تاريخية على ملعب " السانتياغو بيرنابيو"، الذي سيحتفظ بهدف محرز في شباك الحارس البلجيكي تبيو كورتوا.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لـ "الكاف" على تويتر: " فخر الجزائر.. رياض محرز ،، دائما ما يترك بصمته في المواعيد الكبرى".

للتذكير فإن الخيبات توالت على محرز منذ بداية السنة، عقب الإقصاء من " الكان"، تصفيات مونديال قطر 2022، نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، نصف نهائي دوري الأبطال ولم يتبق لـ " السيتزن " سوى لقب البريمرليغ الذي يحتل صدارتها بفارق نقطة عن ليفربول منشط نهائي " التشمينزليغ" أمام الريال.