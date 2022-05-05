وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إخطارا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لإجراء تعديلات على قواعد المسحات الطبية المستخدمة في المسابقات الإفريقية للأندية والمنتخبات، لتطبيقها من نصف نهائي إفريقيا والاتحاد هذا الموسم، وإلى مواصلة العمل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم في كوت ديفوار.

وأفاد اليوم الخميس " موقع الأهلي أون لاين "، أن الكاف أبلغ، الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أي ناد ضيف على دولة أخرى سيتم إعفاؤه من المسحات الطبية في البلد المضيف إذا أجرى مسحة في بلده على أبعد تقدير 72، قبل ساعات من المباراة. ويعني هذا التعديل على البروتوكول الطبي أن الأهلي سيُعفى من الخضوع للمسحات الطبية في الجزائر خلال مباراة الإياب أمام وفاق سطيف الأسبوع المقبل، إذا أجرى المسحة في مصر، وسافر قبل المباراة بأكثر من 72 ساعة.

وطالبت الهيئة ذاتها جميع الاتحادات الوطنية بالحصول على ضمانات من سلطاتها الصحية، وإعفاء بعثات الأندية الضيفة من المسحات بعد وصولها إلى البلد المضيف، واعتماد مسحاتها قبل السفر من بلدانها الأصلية، شريطة السفر. قبل 72 ساعة من المباراة.

ويخوض الأهلي مباراة وفاق سطيف، التي تقام يوم السبت على ملعب الأهلي والسلام، في الـ 8 مساءً بتوقيت الجزائر، ضمن مباريات النصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.