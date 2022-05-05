أعلنت وزارة التربية عن قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور الخاصة بالحركة التنقلية للسنة الدراسية 2022 -2023، عن الغاء احتساب النتائج المدرسية من جدول مقياس الحركة التنقلية للموظفين.

ويوضح منشور يحمل رقم 377 الصادرة بتاريخ 26 أفريل 2022 عن المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، أن طلبات الدخول إلى الولاية تدرس من طرف اللجنة متساوية الأعضاء طبقا للفقرة الثالثة البند السادس من المنشور الإطار 05.09.96 المؤرخ في 29-12-1996 الخاص بالحركة التنقلية، حيث يتم إدراج مناصب المتقاعدين إلى غاية 31 أوت 2022 في جدول المناصب الشاغرة، كما أن كل موظف قدم تنازلا بعد تصريحه بالرغبة للمشاركة في الحركة يثبت في منصبه لمدة 3 سنوات.

وحدد المنشور الرتب المتوفرة في المناصب الشاغرة وتشمل منصب مدير ثانوية، مدير متوسطة، مفتش التعليم الأساسي جميع التخصصات، كما تشمل منصب مقتصد رئيسي، ناظر، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وكذا مستشار التغذية المدرسية، وذلك قصد توزيعها على جميع المؤسسات التربوية لتمكين الموظفين المعنيين من الاطلاع عليها واختيار المناصب المرغوب فيها وملء استمارة الرغبات بكل عناية ونشرها على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية.

وأشار المنشور أيضا إلى أن قائمة المناصب الشاغرة تشمل ثلاث حالات وهي المناصب الشاغرة فعليا والمناصب المعين عليها بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات خلال السنة الدراسية 2019 -2020 والمناصب التي سيحال شاغلها على التقاعد بتاريخ 31 اوت 2022.

ولا يسمح بنقل أي موظف خارج الأطر القانونية للحركة إلا بعد موافقة مديرية الموارد البشرية وكل عملية تتم خارج هذا الإطار تعتبر ملغاة ولا تؤخذ بعين الاعتبار.