توفي شخص وأصيب ثمانية آخرون في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأربعاء بالطريق الوطني رقم 03 بحامة بوزيان في ولاية قسنطينة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان عبر صفحتا الرسمية على الفايسبوك، إن إسعافات الوحدات الثانوية سيساوى سليمان بحامة بوزيان وديدوش مراد والمركزين المتقدمين باب القنطرة وبومعزة عبد المجيد، صبيحة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة (09:00) بالطريق الوطني 03 وبالضبط في منعرجات بكيرة، لأجل حادث مرور ناجم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارتين حيث صعدت الحافلة فوق إحداهما.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 37 سنة وإصابة ثمانية آخرين من كلا الجنسين أعمارهم تتراوح بين ثلاث سنوات و42 سنة لهم جروح خفيفة تم إسعافهم بعين المكان ونقلهم إلى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، كما تم نقل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الصحية الجامعية.