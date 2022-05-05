قال المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة الدكتور جمال فورار، في تصرح للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، إن الوضعية الوبائية في الجزائر سجلت خلال هذه الأيام الأخيرة استقرارا بصفر حالة إصابة ودون تسجيل أي حالة وفاة، مشددا على أنه يتوجب التحلي باليقظة والحذر لتفادي ظهور فيروسات أخرى".

ويرى مدير الشؤون الطبية والشبه طبية بمستشفى مصطفى باشا الأستاذ رشيد بلحاج، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن استقرار الوضعية الوبائية راجع إلى الخصائص الجينية للمتحور أوميكرون، مشيرا إلى أن أوميكرون فقد الكثير من قوته في الانتشار.

وكان وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، قد شدد، على أنّه لا يمكن القول بأنّ فيروس كورونا "قد تم القضاء عليه نهائياً"، مبرزاً "أهمية الحيطة والحذر".