بات الدولي الجزائري رياض محرز أول لاعب في تاريخ فريقه مانشستر سيتي يسجل سبعة أهداف في موسم واحد في رابطة أبطال أوروبا، بفضل هدفه الذي سجله أمس الأربعاء في مرمى تيبو كورتوا في إياب مقابلة الدور نصف النهائي أمام ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد جاء في الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا على "تويتر"، إن رياض محرز سجل أربعة أهداف في أربع مباريات قبل نهائي رابطة أبطال أوروبا، وذلك بعدما سجل هدفين في مرمى باريس سان جيرمان في إياب الدور ذاته العام الماضي، كما أحرز هدفا في مباراة الذهاب في الفريق والدور ذاته أمام ريال مدريد.

كما أنه لا يوجد لاعب في مانشستر سيتي أكثر من محرز أسهم في أهداف في رابطة الأبطال بـ 20 هدفا منذ موسم 2019-2020. وسجل جناح مانشستر سيتي في مرمى سبورتنغ لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الستة عشر لرابطة أبطال أوروبا، ليحرز هدفه السادس في المسابقة هذا الموسم قبل هدف الإياب أمام الريال.

كما سجل 11 هدفا مع مانشستر سيتي متصدر وحامل لقب البطولة الإنجليزية (القسم الممتاز) هذا الموسم حتى الآن ليسهم في صدارة فريقه للمسابقة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وسجل النجم الجزائري أيضا أربعة أهداف لسيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم يتصدر بها قائمة هدافي المسابقة، رغم خروج فريقه من قبل النهائي أمام ليفربول بخسارة 3-2. وخسر المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الآن سبع مباريات في تصفيات رابطة الأبطال أكثر مما فاز، حيث انتصر في ست مباريات وخسر في سبع ثلاث منها أمام المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفاز ريال مدريد على حساب نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وضرب ريال مدريد موعداً مع ليفربول يوم 28 ماي الجاري بملعب "دي فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس ليكون النهائي الثاني بينهما بعد اللقاء الشهير الذي جمعهما في موسم 2018.