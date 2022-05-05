التقى وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، مساء يوم الأربعاء، وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، لدراسة ملف إعادة بعث التربية البدنية في الوسط المدرسي وعلى وجه الخصوص في مرحلة التعليم الابتدائي. حسبما أفاد به بيان لوزارة التربية الوطنية.

وأشار البيان، إلى أن هذا اللقاء جاء لدراسة سبل ترقية التربية البدنية والرياضة في الوسط المدرسي لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي، وهو ملف استراتيجي ومن الورشات الكبرى في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي أمر بوجوب فسح المجال لتلاميذ هذه المرحلة من التعليم للاستفادة من الغايات الفعلية التي على أساسها تم إدراج هذه المادة في المنظومة التربوية، كونها مرحلة حساسة وركيزة أساسية لكل الأنظمة التربوية في العالم.

وبالمناسبة أكد الوزير أنه تم التعرض في هذا اللقاء إلى كل الجوانب المتعلقة بهذا الملف على أن يتم البدء في تجسيده ميدانيا انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، كما أشار أنه تم الاتفاق على تنصيب لجنة مشتركة بين القطاعين تباشر أشغالها ابتداء من يوم الأحد 08 ماي 2022 وستعكف على دراسة موضوع التربية البدنية والرياضة المدرسية في مرحلة التعليم الابتدائي وسبل ترقيتها وما يلزمها من تأطير ومرافق وهياكل مناسبة لهذه المادة، ما سيسمح بالاكتشاف المبكر للمواهب الرياضية خدمة للرياضة المدرسية ورياضات النخب في الوطن.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أنه سيتم التأسيس لمنظومة تربوية تهتم بالجانب الصحي والبدني لتلامذتنا إلى جانب الاهتمام بالانتقاء المبكر للنخب والمواهب الرياضية في النظام التربوي الجزائري بمرافقة وزارة الشباب والرياضة. كما تم التطرق أيضا إلى ملف الثانويات الرياضية وسبل تعزيزها وترقيتها.