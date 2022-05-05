أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بلخير بڨالمة، ثلاثة أشخاص على خلفية سطوهم على أنابيب نحاسية من إحدى العمارات بموقع حجز المنڨوب لسكنات عدل 2 من إقليم بلدية بلخير.

وتمت العملية، حسب خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ڨالمة، إثر تلقي مصالح فرقة الدرك لمعلومات حول إقدام المشتبه فيهم على الفعلة، وقد أوقع أفراد الفرقة بالمشتبه فيهم، بعد خطة محكمة، انتهت بتوقيفهم وتفتيشهم، حيث تمّ العثور بحوزتهم على كمية من النحاس قدرتها مصادرنا بـ 30 كلغ.

والمشتبه فيهم اقتيدوا إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق معهم، قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڨالمة، الذي أحال ملفهم على قاضي التحقيق للمحكمة نفسها، ليصدر في حقهم أمر إيداع في الحبس.