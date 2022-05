La Confédération de Football Africain (CAF) a tenue à féliciter l’international algérien Riyad Mahrez, qui vient de quitter la course au sacrement de cette édition 2022 de la Ligue des Champions, après la lourde défaite d'hier soir des Citizens au stade Santiago Bernabeu, face au Réal Madrid par un but de 3 - 1, avec tout de même un très beau but, de Mahrez dans la cage du gardien belge Thibault Courtois.

La caf a commenté sur sa page officielle Twitter : " Riyad Mahrez, l'enfant prodige du football algérien a encore marqué de sa touche de génie, comme à sa coutume lors des grands matchs, une autre rencontre de légende".

On retiendra dans l'ensemble, une saison moyennement satisfaisante pour le Citizen avec une succession d’éliminations ( en phase finale de la Can au Cameroun, en phase de poule des calificatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, et enfin lors de ces demi-finales de la Ligue des Champions.

Le sacre de champion en Premier league reste cependant à conquérir avec une fin de saison à haut suspens, face à un Liverpool qui reste dans la course à seulement un point d’avance sur Manchester City qui surclasse le tableau.