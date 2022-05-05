ارتفع حجم الصادرات خارج المحروقات لميناء وهران بنسبة تفوق 185 بالمائة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2021، حسبما أستفيد اليوم الخميس من ذات المؤسسة المينائية.

وتمثلت غالبية الصادرات في 545.676 طن من مادة الكلينكر و178.456 طن من مختلف أنواع الحديد و58.115 طن من الإسمنت.

وحقق تصدير مادة الحديد زيادة تفوق 500 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 تليها مادة الكلينكر، كما جرى توضيحه. ومن جهة أخرى عالج ميناء وهران 2.420.571 طن من مختلف البضائع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل 2.982.837 طن خلال نفس الفترة من سنة 2021 وهو ما يمثل تراجع بنسبة 18.85 بالمائة.

وعرفت حركة البضائع الصلبة بالميناء نموا بنسبة 7.34 بالمائة بالمقارنة مع ما تحقق في نفس الفترة من عام 2021 لتصل إلى 1.664.307 طن. و تأتي واردات الحبوب بمختلف أنواعها في مقدمة البضائع حيث بلغت 590.043 طن بتراجع بنسبة تقارب 42 بالمائة (1.017.040 طن) عن نفس الفترة من 2021 .

كما عرف استيراد أغذية الأنعام ارتفاعا من 200.799 طن في الثلاثي الأول من 2021 إلى 375.763 طن خلال نفس الفترة من العام الجاري أي نسبة زيادة تفوق 87 بالمائة. وبلغ حجم البضائع السائلة 66.723 طن مع تسجيل تراجع بنسبة 2 بالمائة، وشملت هذه البضائع الزيوت النباتية والزيوت المستعملة.

كما عرف نشاط البضائع المتنوعة تراجعا بنسبة تقارب 50 بالمائة حيث بلغت 1.363.614 طن في الثلاثي الأول من 2021 لتنخفض إلى 689.541 طن في نفس الفترة من العام الجاري وشمل خاصة المنتجات الحديدية ومواد صناعة منتجات التغليف.

وعلى صعيد آخر سجل ميناء وهران تراجعا في نشاط الحاويات في نفس الفترة حيث أحصى معالجة 356.446 حاوية في الثلاثي الأول من عام 2021 مقابل 322.958 حاوية في نفس الفترة من عام 2022 وذلك بتراجع يقارب 7 بالمائة. وأما حركة المسافرين فسجلت بميناء وهران 40.145 مسافرا و10.956 مركبة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مثلما أشارت مؤسسة الميناء.