انطلقت اليوم بقصر الرياضة " حمو بوتليليس " في وهران التحضيرات للطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 بالتنسيق مع اللجنة المنظمة، من خلال منافسات الاختبار التجريبي لرفع الأثقال بمشاركة الفريق الوطني لرفع الأثقال، فئة الأكابر رجال وسيدات.

ويشكل هذا الاختبار، فرصة هامة لامتحان جاهزية لجنة التنظيم من خلال الاستعداد العام لمنافسات رفع الأثقال.

كما يمثل فرصة ثمينة للجنة مكافحة المنشطات للألعاب المتوسطية لاختبار وتطبيق بروتوكول مراقبة التنافس الرياضي النزيه والكشف عن تعاطي واستعمال المنشطات، خلال ألعاب المنافسة تحت إشراف ممثلي اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات.