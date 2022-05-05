قررت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، خلال اجتماعهم الوزاري الـ 28 المنعقد اليوم الخميس، رفع انتاجها النفطي الاجمالي بـ 432 ألف برميل يوميا، في شهر جوان المقبل.

وجاء في البيان النهائي للاجتماع إن الأعضاء الـ 23 للمجموعة (13 عضو بمنظمة أوبك و10 غير أعضاء) قرروا الإبقاء على خطتهم الإنتاجية المتضمنة زيادة الإنتاج تدريجيا، والتي تمت المصادقة عليها في جويلية 2021.

وأضاف البيان النهائي الذي نشر في الموقع الإلكتروني الرسمي لأوبك إن المشاركين في الاجتماع الوزاري الـ 28 للمجموعة قرروا "إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري الـ 19 لأوبك-خارج أوبك، وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 432. 0 مليون برميل يوميا بالنسبة لشهر جوان 2022".

وفي هذا الإطار، اعتبرت أوبك+ أن السوق "متوازن"، بالنظر إلى الأساسيات الحالية، لافتا في الوقت نفسه إلى "تداعيات العوامل الجيوسياسية والمشاكل المتعلقة بجائحة كوفيد-19 الحالية". كما جدد المشاركون تأكيدهم على "الأهمية الحاسمة" للالتزام بالحصص المحددة وبآلية التعويض (بالنسبة للدول التي تحترم حصتها بشكل كامل).

وذكر البيان بهذا الخصوص، بأن فترة التعويض قد مددت حتى نهاية جوان 2022.

وقد شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع، حيث كشف عن ارتفاع حصة إنتاج الجزائر بـ 11000 برميل في اليوم خلال شهر جوان 2022.

كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في 02 جوان 2022.