عينت لجنة الحكّام بالاتحاد لإفريقي لكرة القدم، الحكم الغامبي باكاري غاساما لإدارة مباراة الإياب بين أورلاندو بيتراس الجنوب الإفريقي ضد الأهلي الليبي ضمن دور النصف نهائي من منافسة كأس الكاف، وفق ما جاء اليوم الخميس عبر موقع " فوت أفريكا".

وستقام المباراة التي تدخل ضمن لقاء العودة على أرضية ملعب “أورلاند بجوهانسبرغ” في جنوب افريقيا يوم الأحد 15 ماي.

واستغربت العديد من التقارير الإعلامية من خرجة " الكاف" ووصفت القرار بالمفاجأة خاصة بعد الضجة التي أحدثها غاساما خلال مواجهة الجزائر- الكاميرون بملعب تشاكر.