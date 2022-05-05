ثمن رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى لم الشمل عشية الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

ودعا ڨوجيل، خلال حوار مع التلفزيون الجزائري، إلى الالتفاف حول هذا المسعى والتجنّد وراءه، في إطار سياسة لم الشمل التي دعا إليها رئيس الجمهورية، والذي أكّـد أنّ يده ممدودة للجميع دون إقصاء باستثناء الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم.

وحسب نفس المتحدث فإن هذه الدعوة تندرج في سياق الديناميكية التي ميّزت حملة الرئيس الانتخابية والتي نجح خلالها –حسبه- في توحيد الشباب والمجتمع المدني، مضيفا أن سياسة رئيس الجمهورية قائمة على مبدأ "الجزائر للجميع ويبنيها الجميع".

وأكد ڨوجيل أن "الالتفاف حول رئيس الجمهورية وسياسته واجب وطني على كل مواطن ومواطنة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وتدعيم استقلال القرار السياسي عن طريق ضمان استقلالية القرار الاقتصادي".