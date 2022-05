Le tribunal de Kolea a également condamné Zoukh a une amende de 300.000 da, et à 200 000 da de dommages à la partie civile.

Abdelkader Zoukh purge actuellement une peine d’emprisonnement après sa condamnation dans trois autres affaires de corruption et d’octroi d’indus avantages et de biens immobiliers à la famille de l’ancien DGSN, Abdelghani Hamel et aux hommes d’affaires Ali Haddad et MahieddineTahkout.