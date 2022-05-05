انتقل المدرب السابق للمنتخب الوطني للجيدو إناث منور يعقوب، صباح اليوم، إلى جوار ربه، عن عمر ناهز 67 سنة، في مسقط مدينة المحمدية بولاية معسكر. وترك الفقيد خمسة أبناء ورصيدا كبيرا لمدينته وللجزائر في المجال الرياضي الذي مارسه كمصارع على البساط سنوات سبعينيات وثمانيات القرن الماضي، وبعدها كمكون نشأ على يديه مئات المصارعين الذين يعتبرون فخر عاصمة البرتقال.

المرحوم منور يعقوب حزام أسود درجة سادسة تحصل عليها في 13 سبتمبر 1995 إضافة إلى درجة ثانية في التدريب. وكان بطلا وطنيا سابق ومصارعا سابقا في المنتخب الوطني في أصناف الأشبال، الأواسط والأكابر من سنة 1973 إلى 1980. كما تقمّص ألوان المنتخب الوطني العسكري مرتين في بطولات عالمية عسكرية تحصل على المرتبة السابعة سنة 1976 في أنكونا بإيطاليا. كما حاز المرتبة الخامسة سنة 1977 في هولندا في نفس البطولة.

وبرز المرحوم على الساحة الرياضية الوطنية من سنة 1986 إلى 2000 عندما أشرف على تدريب المنتخب الوطني للجيدو إناث ما بين سنتي 1986 و 2000 .

وقد تألق الراحل منور يعقوب أيضا كمسيّر في مجال رياضة الجيدو، بفضل الاحترام الذي كان يحظى به. حيث تقلد منصب مدير تقني في رابطة معسكر للجيدو من سنة 1981 إلى 1993، لينتخب سنة 1993 رئيسا للرابطة الولائية للجديو لمعسكر إلى غاية سنة 2001 . وعين أيضا مديرا تقنيا جهويا للجيدو بسيدي بلعباس ما بين 2000 حتى 2007. وحاز أيضا عضوية الاتحادية الجزائرية للجيدو سنة 1989 بالإضافة إلى ترؤسه للجنة الوطنية للرتب بالاتحادية من 1989 إلى 1990 ومكونا وطنيا للمدربين من 1989 إلى غاية 1991. وعلى الصعيد الدولي مثل المرحوم منور يعقوب الاتحادية الجزائرية للجيدو في البطولة العالمية ببلغاريا سنة 1989 كما شارك في التربص العالمي للمدربين المختصين في رياضة الجيدو بهولندا سنة 1986 وأيضا شارك في تربص المدربين تحت إشراف اللجنة الأولمبية في العاصمة سنة 1987.

وقد قاد المرحوم المنتخب الوطني للإناث في الألعاب الأولمبية سنة 1992 ببرشلونة، وبعدها سنة 1996 بأطلنطا وآخرها سنة 2000 في سيدني. كما قاد ذات النخبة في خمس بطولات عالمية بداية من سنة 1991 إلى 1999 . إضافة إلى دورتين لألعاب البحر الأبيض المتوسط بباري الإيطالية وتونس. وكذا 12 دورة للبطولة الإفريقية للجيدو ودورتين للبطولة العربية

ويعتبر المرحوم منور يعقوب وريث الأب الروحي للجيدو في مدينة المحمدية المرحوم يحي بوقطاية، الذي استشهد سنة 1993 تحت رصاص الجماعات الإرهابية التي رفض الرضوخ لها وقبل رئاسة بلدية المحمدية. حيث واصل الإشراف على تكوين المصارعين في مدينته في فريق شباب المحمدية، إلى أن أنهكه التعب بعد إصابته بوباء كوفيد-19 في نوفمبر 2020، وتدهورت حالته الصحية بعدها إلى أن فارق الحياة نهار اليوم 5 ماي 2022.