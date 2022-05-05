ناقش رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عدة قضايا مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية جمعت الجانبين، اليوم الخميس.

وحسب بيان للإليزيه، جدد الرئيس تبون تقديم التهاني إلى ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

كما جدد الرئيسان رغبتهما في مواصلة الديناميكية الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب نفس المصدر ناقش الطرفان، أيضا، قضيا دولية، منها الحرب في أوكرانيا وعواقبها، إضافة إلى الأزمات الإقليمية، لا سيما مالي، واتفقا على تعزيز التنسيق بين البلدين حول هذه القضايا.