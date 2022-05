Selon le communiqué du premier ministère le texte qui a été préparé en application des directives données par le président de la république, est relatif à la préparation d’un nouveau texte législatif consacré à la promotion de l’investissement, consacre le principe de liberté d’investissement et d’initiative, le renforcement des prérogatives du guichet unique, la réduction des délais de traitement des dossiers d’investissement ainsi que dispositions incitatives en direction des investissements directs étrangers créateurs d’emploi et garantissant le transfert de technologie

Le gouvernement a également entendu une communication présentée par le ministre des finances sur l’amendement de l’ordonnance n 08-04 du 01/09/2008 fixant les conditions et les modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement, visant à renforcer l’offre du foncier destiné à l’investissement dans plusieurs domaines et de mieux valoriser les terrains relevant du domaine privé de l’Etat et de les orienter vers la création de la richesse et de l’emploi.