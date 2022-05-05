أعلنت رئاسة الوزراء الصهيونية أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّم خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الدولة العبرية، نفتالي بينيت، الخميس، اعتذاره عن التصريح الذي أدلى به وزير خارجيته سيرغي لافروف وقال فيه إنّ لأدولف هتلر "دماً يهودياً".

وقالت رئاسة الوزراء في بيان إنّ "رئيس الوزراء قبِل اعتذار الرئيس بوتين عن تصريح لافروف وشكره على توضيح موقفه بشأن الشعب اليهودي وذكرى المحرقة".

وخلافاً لبيان رئاسة الوزراء الصهيونية فإنّ البيان الذي أصدره الكرملين بشأن المكالمة الهاتفية خلا من أيّ إشارة إلى أيّ اعتذار قدّمه بوتين لبينيت.

وفي بيانه اكتفى الكرملين بالقول إنّ الزعيمين شدّدا خصوصاً على أهمية التاسع من ماي، اليوم الذي تحيي فيه موسكو الذكرى السنوية لانتصارها على النازية والذي سيتيح هذا العام "تكريم ذكرى كل ضحايا" الحرب العالمية الثانية "بمن فيهم ضحايا المحرقة".

وكررت موسكو مراراً القول إنّها تريد "نزع أسلحة" أوكرانيا و"اجتثاث النازية" منها، مبرّرة بذلك عمليتها العسكرية التي بدأت في 24 فيفري.

ومساء الأحد قال لافروف لقناة "ميدياست" الإيطاليّة في مقابلة نشرت نصّها لاحقاً وزارة الخارجية الروسية إنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير "زيلينسكي يردّ على هذه الحجّة بالقول كيف يمكن للنازية أن تكون موجودة (في أوكرانيا) إذا كان هو نفسه يهودياً؟ يمكن أن أكون مخطئا لكنّ هتلر نفسه كان يسري في عروقه دم يهودي".

وأثار هذا التصريح غضباً عارماً في دولة ا ال احتلالتي استدعت سفير روسيا وطلبت منه "توضيحات" لهذه المزاعم حول وجود نسب يهودي لهتلر.