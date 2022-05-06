تتكون بعض الخضراوات من سموم طبيعية وسكريات يصعب هضمها والتي قد تؤدي إلى أمراض في الجهاز الهضمي.



وحتى لو غسلت الخضراوات بمنظف للخضراوات والفاكهة، فستزول المبيدات الحشرية والملوثات على سطحها، لكنها تظل غير صالحة للاستهلاك النيء.

أطعمة لا يجب تناولها نيئة.



1- البطاطس



لا يقتصر مذاق البطاطس غير المطبوخة على طعم سيئ فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.



فالنشا غير المطبوخ في البطاطس يسبب الانتفاخ والغازات. لتجنُّب أي نوع من مشاكل التذوق، يُنصح بخبز البطاطس أو قليها أو طهيها قبل الاستهلاك.



كما يُنصح بالابتعاد عن البطاطس الخضراء التي تحتوي على كمية عالية من مادة السولانين السامة التي يمكن أن تسبب الصداع والغثيان، حسب موقع Sci Tech Daily.



2- الفاصوليا الحمراء



تحتوي الفاصوليا الحمراء غير المطبوخة أو غير المطبوخة جيداً على كمية كبيرة من بروتين سكري يسمى ليكتين، والذي يؤدي إلى مشاكل مثل الغثيان والقيء والإسهال، في غضون ساعات قليلة من الاستهلاك.



تعتمد شدة الأعراض أيضاً على كمية السموم التي تم تناولها. لذا يساعد نقع الفول لمدة 5 ساعات في تدمير هذه السموم، حسب موقع Livestrong.



3- الفطر



على الرغم من أن الفطر يمكن أن يؤكل نيئاً، فإنه يُنصح باستهلاك الفطر المطبوخ؛ للحصول على مزيد من العناصر الغذائية.



يحتوي الفطر المحمص أو المقلي أو المشوي على نسبة من البوتاسيوم أكثر من غير المطبوخ. يمكنك إضافة الفطر المقلي إلى المعكرونة أو البيتزا؛ لإضفاء لمسة صحية على الأطعمة المفضلة لديك.



ومع ذلك، تأكَّد من غسل الفطر بشكل صحيح بمنظف الخضار والفاكهة.



4- الباذنجان



يحتوي الباذنجان على مُركب سولانين الذي يحدُّ من امتصاص الكالسيوم. ويؤدي التسمم بالسولانين إلى عدد من المشاكل العصبية والجهاز الهضمي والتي تشمل أعراضها الغثيان والدوار والقيء والتشنج.



5- اللوبياء



يمكن أن تكون بعض أصناف اللوبياء مثل الصفراء منها أو من نوع ليما، خطرة عند تناولها نيئة.



تحتوي أنواع هذه اللوبياء الطويلة على حمض أميني ضار، ولإزالة السموم الضارة، انقعها في مسحوق منظف الخضار والفاكهة قبل الاستهلاك.



6- اللوز المُر



يُطلق على اللوز الذي نعرفه ونحبه "اللوز الحلو"، وهناك بعض الأسباب الصحية الممتازة لتناوله، إلا أن اللوز المُر عبارة عن مجموعة متنوعة من اللوز الحلو، لكنها تحتوي على حمض الهيدروسيانيك، وهو مزيج خطير من سيانيد الهيدروجين والماء.



وفقاً لموقع Spruce، لن يستغرق الأمر سوى نحو 70 حبة لوز مُرَّة نيئة لقتل شخص بالغ كامل النمو. لحسن الحظ، فهي آمنة للأكل إذا تم طهيها. أما الأماكن الأكثر احتمالاً لوجودها، فهي في خلاصة اللوز والمشروبات الكحولية بنكهة اللوز.



7- لوز المشمش والمانجو والتفاح والكمثرى



على الرغم من أن الأمر يتطلب كوباً على الأقل من هذه البذور المطحونة لتسمُّم شخص ما، فإن بذور التفاح والمانجو والخوخ والكمثرى والمشمش تحتوي على مادة كيميائية يمكن أن تتحول إلى سم السيانيد العضوي.