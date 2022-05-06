أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تغيير في برنامج بعض رحلات سير قطارات الضاحية الشرقية اليوم الجمعة، بين محطة الجزائر وبومرداس والثنية وتيزي وزو، بسبب أشغال الصيانة.

وأوضحت السكك الحديدية في بيان عبر موقعها الرسمي على الفايسبوك،" تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها الكرام، بأن حركة سير قطارات الضاحية الشرقية على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائرـ بومرداس ـ الثنية ـ تيزي وزو، ستعرف تغييرا في برنامج بعض الرحلات اليوم الجمعة 06 ماي 2022، وهذا راجع لأشغال صيانة السكة الحديدية ".

وأشار البيان إلى أن القطارات الكهربائية ستتوقف استثناء في هذا اليوم عند محطة الرويبة ذهابا وإيابا. وباقي الرحلات على خطي الجزائر – الثنية ـ الجزائر - تيزي وزو ستسير عبر قطارات ديزل حسب الجدول المبين أدناه، بينما ستسير قطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية حسب البرنامج العادي لها.

وأضاف نفس المصدر ستستأنف حركة القطارات الضاحية بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتداء من يوم غد السبت 07 ماي 2022. وقدمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اعتذارها لزبائنها الكرام عن أي إزعاج ناجم عن هذه الأشغال.