كتبت صحيفة "صباح" التركية، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية تستأنف الرحلات الجوية إلى إسطنبول بعد عامين من توقفها، وتم تعليقها في مارس 2020 في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن "الخطوط الجوية العربية السعودية تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول التي تم تعليقها في مارس 2020 في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا. وستكون غدا أول رحلة مجدولة منذ عامين من جدة والعاصمة الرياض إلى إسطنبول".

ومن المقرر أن تقوم شركة الطيران أيضًا بتسيير رحلات جوية من المدينة المنورة إلى إسطنبول يوم 11 ماي الجاري .

وأوضحت الصحيفة أنه "سيتم إجراء الرحلات إلى جدة والمدينة المنورة كل يوم من أيام الأسبوع. وسيتم إجراء الرحلات إلى الرياض ثلاثة أيام في الأسبوع الثلاثاء والخميس والسبت. وسيتم تشغيل الرحلات على طائرات عريضة البدن مثل إيرباص A330".