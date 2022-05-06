ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط قيام المستثمرين بتقييم احتمالية حدوث نقص في معروض النفط في ظل قرار "أوبك+" ومساعي الاتحاد الأوروبي فرض حظر على شراء النفط الروسي.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.57 بالمائة إلى 108.88 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.60 بالمائة إلى 111.56 دولار للبرميل.

ويأتي ارتفاع الأسعار في ظل قرار "أوبك+" التمسك بسياسة الإنتاج الحالية وزيادة إنتاج النفط للمجموعة وفقا لما هو مخطط له في جوان 2022 بمقدار 432 ألف برميل يوميا، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن حدوث نقص محتمل في معروض الخام.

ولقيت الأسعار كذلك دعما من اقتراح المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على شراء النفط الروسي، وذلك في إطار الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا.