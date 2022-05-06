حذر رئيس التحالف العالمي للقاحات (غافي)، خوسيه مانويل باروسو، من أي تهاون قد يطرأ على التعامل مع فيروس كورونا.

وفي حوار أجرته معه وكالة شينخو الصينية، أكد خوسيه أن "المتغيرات الجديدة والأوبئة المستقبلية يمكن أن تظهر بسهولة إذا فشلنا في التصدي لأي تهاون" في التعاطي مع فيروس كورونا.

وقال: "القيود المفروضة على الإمدادات تتراجع الآن وهناك ثقة متزايدة بأن لدينا ما يكفي من اللقاحات، علينا الآن أن نسير في الميل الأخير لأن بعض البلدان لا يزال من الصعب الوصول إليها من حيث التوزيع". ولفت إلى أن هذا هو السبب الذي يجعلهم يركزون على التسليم الفعلي، مؤكدا وجود "فجوة كبيرة في عدم المساواة في جميع أنحاء العالم".

وعبر خوسيه عن قلقه مما وصفه بـ "استمرار مخاطر المتغيرات الجديدة والتفشيات المستقبلية"، قائلا: "نشهد تفشيات في حالات كوفيد-19 في بعض أجزاء العالم، والحقيقة حتى الآن هي أنه كل أربعة أشهر في المتوسط هناك متغير جديد".

ونقل رئيس التحالف العالمي للقاحات عمن وصفهم بـ "أفضل علماء العالم"، تأكيدهم على ضرورة الحذر الدائم. وقال: "علينا أن نكون حذرين، فأنا على اتصال بالطبع مع أفضل العلماء في العالم، وما يقوله لي العلماء هو أنه يجب علينا تجنب جميع أشكال التراخي والرضا عن النفس".

وكانت جامعة جونز هوبكنز، قد أصدرت بيانات تؤكد أنه تم إعطاء أكثر من 11.3 مليار جرعة من لقاحات "كوفيد-19" حتى الآن في جميع أنحاء العالم، حيث وصلت حالات الإصابة العالمية المؤكدة إلى 516 مليون حالة مع أكثر من 6.2 مليون حالة وفاة. يشار إلى أن تحالف "غافي" العالمي هو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، تساعد على تطعيم نصف أطفال العالم ضد بعض الأمراض الأكثر فتكا في العالم. ومنذ إنشائه في عام 2000، ساعد تحالف "غافي" في تطعيم أكثر من 888 مليون طفل، وتجنب أكثر من 15 مليون حالة وفاة في المستقبل، وخفض وفيات الأطفال إلى النصف في 73 بلدا منخفض الدخل، وفقا لموقعه على الإنترنت.