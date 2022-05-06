قررت وزارة التربية الوطنية، رفع التجميد عن منحة الأداء التربوي للأساتذة المقاطعين لصب النقاط عبر الأرضية الرقمية.

كشف المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، في بيان له، عقب لقاء جمع بين المكتب الوطني للنقابة ووزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الوزير أسدى تعليمات برفع التجميد عن منحة الأداء التربوي للأساتذة المقاطعين لصب النقاط عبر الأرضية الرقمية، مشيرا إلى أن الوزير وعد بتسوية ما تبقى من المخلفات المالية المتراكمة قبل نهاية شهر ماي الجاري.

كما كشف المجلس عن تخصيص أكثر من 36000 منصب مخصص لمسابقة الترقية للرتب المستحدثة رئيسي ومكون بعنوان سنة 2022.

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