أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تخصيص 52778 منصبا للترقية في مختلف المناصب خلال سنة 2022.

وقالت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين في مراسلتها إلى مديري التربية حول ترقية الموظفين بعنوان سنة 2022، حيث تعتزم تخصيص 52778 منصبا للترقية عن طريق الامتحانات المهنية أو ترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل حسب الرتب والأسلاك.

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وتم تخصيص 127 منصبا لترقية مديري الثانويات و209 لمديري المتوسطات و956 لمديري الابتدائيات، و894 منصب لرتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية.

كما خصصت الوزارة 36000 منصب للأساتذة المكونين والرئيسيين بالمراحل التعليمية الثلاث، في حين أن أساتذة التعليم الثانوي المنحدرون من رتبة رئيس ورشة ورئيس فتتم الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب.

فيما سيتم ترقية مستشار رئيس للتربية 375 منصب ومستشار التربية 2459 منصبا ومستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني 61 منصبا، أما منصب مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني فتتم الترقية عن طريق التحويل التقائي للمناصب.

وخصصت الوزارة 69 منصبا لرتبة مقتصد رئيسي و112 لرتبة مقتصد و153 لنائب مقتصد مسير و1333 لرتبة نائب مقتصد.

وبرمجت المراسلة ترقية 1137 موظفا لمنصب مشرف رئيسي للتربية و7931 مشرف للتربية و261 ناظر للثانوية و346 ملحق رئيسي للمخبر و303 ملحق بالمخبر و52 معاون تقني بالمخبر.

ويتم ترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب، كل من مساعد رئيسي للتربية المنحدرون من رتبة مساعد للتربية، ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية المنحدرون من رتبة مساعد.