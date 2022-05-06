ذكرت تقارير في الصين اليوم الجمعة أن الألعاب الآسيوية لهذا العام تم تأجيلها بسبب المخاوف من انتشار متحور أوميكرون لفيروس كوفيد-19 في البلاد، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على استضافة بكين لدورتي الألعاب الأولمبية الشتوية والبارالمبية.

وأعلن التلفزيون الحكومي الصيني عن التأجيل في بيان مقتضب، لكنه لم يحدد أي شيء بشأن إعادة الجدولة. ونقل النبأ عن المجلس الأولمبي الآسيوي مرة أخرى دون تفاصيل. كما يمكن تأجيل دورة الألعاب الجامعية العالمية، وهي حدث كبير آخر متعدد الرياضات.

كان من المقرر عقدها العام الماضي ولكن تم تأجيلها حتى عام 2022. وكان من المقرر أن تقام دورة الألعاب الآسيوية في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر بمدينة هانغتشو، شرق الصين، وسيشارك فيها أكثر من 11 ألف رياضي ـ أكثر من الألعاب الأولمبية الصيفية. وكان من المتوقع أن يتم انعقاد كلا الحدثين باستخدام نظام "الحلقة المغلقة" الذي كان معمولا به في الألعاب الأولمبية والبارالمبية في بيجين.

وأبقى هذا النظام الرياضيين وممثلي وسائل الإعلام معزولين عن عامة سكان بيكين وتطلب اختبارات يومية وفحوصات متكررة لدرجات الحرارة لجميع المعنيين. ويبدو أن انتشار متحور أوميكرون وعمليات الإغلاق في شنغهاي وبكين جعلا عقد كلا الحدثين مستحيلا، رغم أن المنظمين قالوا قبل أسابيع قليلة فقط إن خطط كلا الحدثين مستمرة.